Carlos Vásquez Landergren, tesorero titular del Comité Ejecutivo Superior del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó su renuncia a la agrupación política este viernes 3 de octubre.

En su carta de despedida, el ahora exmilitante explicó que deja el cargo y su adhesión partidaria para continuar apoyando el “Rodriguismo” y el “Laurismo” desde otra posición.

“Formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae de las cosas que realmente importan para el verdadero progreso de nuestra Patria”, aseguró Vásquez.

La dimisión incluye la renuncia al puesto de tesorero, a la designación de delegado nacional inherente al cargo y a la militancia misma dentro del PPSO. Indicó que la decisión tiene efecto inmediato y que ya fue notificada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El dirigente agradeció a la agrupación por el nombramiento y la confianza depositada en su persona durante el tiempo que formó parte del comité ejecutivo.