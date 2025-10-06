La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la renuncia del español Beni Rubido como entrenador de la Selección Mayor Femenina.

“La decisión responde a motivos personales y profesionales. En los próximos días, la FCRF dará a conocer quién asumirá el puesto de seleccionador nacional de la mayor femenina de Costa Rica”, informaron en un comunicado.

La salida se da tras más de un año sin conocer la victoria para dicha Selección Nacional, específicamente 1 año y 6 meses. Su último triunfo fue en abril del 2024, cuando derrotaron 2-1 a la Selección de Perú.

Rubido seguirá ejerciendo su cargo hasta el 14 de octubre.