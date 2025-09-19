La periodista costarricense Angélica Barrantes anunció su renuncia a Teletica este viernes 19 de septiembre, en una emotiva despedida transmitida durante la edición meridiana del noticiero.

Con lágrimas en los ojos y palabras llenas de gratitud, Barrantes cerró un ciclo importante de su carrera en el canal de La Sabana.

“El cariño es inmenso. Estoy muy agradecida con usted principalmente (refiriéndose al periodista Andrés Martínez) porque ha sido un mentor y ahora mi amigo. Estoy sumamente agradecida con don Lázaro y don Ignacio, Luis Ortíz, al igual que con mis compañeros”, expresó la comunicadora visiblemente conmovida.

Durante su mensaje de despedida, la periodista también reconoció el valor que tuvo su paso por Teletica tanto en el ámbito profesional como personal.

“Me voy con muy buenos amigos para toda la vida. Espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Los llevo a todos en mi corazón”, afirmó.

Barrantes también dedicó unas palabras a la audiencia que la acompañó durante su tiempo en pantalla:

“Para mí fue un honor haberle llevado la noticia a todos los televidentes hasta sus hogares”, concluyó.

Como muestra de aprecio, varios de sus compañeros periodistas se unieron en la edición del noticiero para agradecerle por su entrega, ética y compañerismo. El canal también se despidió oficialmente de ella, reconociendo su valiosa labor durante los años que formó parte del equipo.