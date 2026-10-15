Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Gabriela Vallejo, jefa de la Sección de Anticorrupción y Transparencia de la Municipalidad de San José, presentó su renuncia al puesto, esto mientras la Auditoría Interna del gobierno local investiga aparentes delitos por tráfico de influencias, incumplimiento de deberes en la función pública y abuso de autoridad.

Según información obtenida por Grupo Extra, la hasta entonces jerarca municipal presentó su renuncia mediante el oficio MSJ-ALCALDÍA-4792-2026, y dejará la jefatura de la Sección de Anticorrupción a partir del 29 de octubre de este año.

El nombre de Vallejo salió a la palestra pública tras confirmarse una investigación preliminar en su contra, tanto a lo interno de la Municipalidad de San José como ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), esto por presuntamente haber ayudado a un negocio de venta de lotería ilícita a evitar su cierre.

Pese a ello, la funcionaria negó a este medio que su salida estuviera ligada a los procedimientos que mantiene la Auditoría Interna.

“Confirmo que he presentado mi renuncia al puesto por motivos de crecimiento profesional. Esta decisión no guarda relación con ningún procedimiento interno, pues, según la constancia DTH-CONSTANCIA-007-2026, no se me registra ningún tipo de procedimiento abierto”, aseguró Vallejo.

Pese a ello, la Auditoría Interna sí confirmó la apertura de una investigación preliminar contra la exjefa de Anticorrupción, esto ante la denuncia de diversos sindicatos.

Los hechos investigados contra Vallejos se remontan al 24 de junio de este año cuando, en apariencia, la funcionaria habría asesorado a un puesto de venta de lotería ilegal para evitar su cierre por parte de la Policía Municipal de San José.

El expediente señala la posible participación de Vallejo.

De acuerdo con la denuncia de los oficiales, la encargada del local comercial realizó una llamada telefónica y activó el altavoz de su dispositivo móvil. En ese momento, los policías presentes lograron identificar a la jefa del departamento Anticorrupción, Vallejo, quien en apariencia asesoraba a la comerciante y le aseguraba que la autoridad local carecía de facultades para clausurar su negocio.

El negocio se dedicaría a la venta ilegal de lotería.

Regidores cuestionan salida de funcionaria Anticorrupción

Tras darse a conocer la renuncia de Vallejo, diversos regidores del Concejo Municipal de San José cuestionaron la salida de la jefa de la Sección de Anticorrupción, esto por mantener procedimientos de investigación abiertos.

“Una oficina que en teoría fue creada para velar porque no se diera corrupción en la municipalidad es parte de una denuncia, incluso penal, que realizaron ante la auditoría municipal los sindicatos del gobierno local”, señaló Juan Diego Gómez, regidor de Más San José.

Según Gómez, pese a la renuncia de Vallejo, “no debe haber impunidad, debe seguir investigándose y llegar a entender la verdad real de lo que sucedió”.

Por su parte, la regidora independiente Yorleny Córdoba, cuestionó que dicho departamento de resultados reales, esto al señalar que es “una oficina creada supuestamente para cuidarnos, pero que hoy parece que solo sirve para gastarse la plata de los josefinos en salarios”.

“Con todo lo que ha salido a la luz últimamente con los empleados municipales y los cuestionamientos que hasta obligaron a renunciar a la jefa de esa misma oficina por investigaciones de la Fiscalía, queda claro que el sistema interno no funciona”, expresó.