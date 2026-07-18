Renuncia gerente municipal de San José tras recorte de inspectores

La gerente de Gestión Municipal de la Municipalidad de San José, Jessica Martínez, presentó su renuncia al cargo este viernes.

Su salida se produce tras año y medio de labores y en un momento de tensión política por los cambios operativos en la fiscalización de patentes del cantón central.

La gestión de Martínez estuvo recientemente en el centro de la controversia tras revelarse un informe que confirma un recorte del 70% en la planilla de inspectores municipales.

Bajo su dirección, el equipo encargado de supervisar comercios se redujo de diecisiete a solo cinco funcionarios, lo que generó denuncias de los trabajadores por condiciones laborales “desproporcionadas” y riesgos a su seguridad.

A estas críticas se sumaron cuestionamientos desde el Concejo Municipal por directrices específicas emitidas desde su despacho, como la orden de no realizar labores de fiscalización presencial durante las pasadas Fiestas de Zapote.

Los oficiales asumirían las labores de revisión de patentes (Foto: Randall Sandoval)



Estas medidas fueron calificadas por regidores de oposición como una muestra de “incapacidad administrativa” y una negligencia que debilita el control comercial frente a la informalidad.

La Municipalidad de San José agradeció oficialmente a Martínez por su dedicación y contribución al fortalecimiento institucional, asegurando que su partida responde a una decisión propia.