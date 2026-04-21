Renuncia alcalde de Río Cuarto a mitad de su gestión 

El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez Araya, presentó este lunes su renuncia al cargo.

A pesar de que aún le restaban cerca de 2 años de gestión, tomó la decisión en una sesión ordinaria de la Municipalidad de Río Cuarto.

Según trascendió, la decisión fue comunicada por motivos personales. No obstante, versiones extraoficiales apuntan a que el exjerarca podría integrarse a un eventual equipo de gobierno liderado por la presidenta electa Laura Fernández.

Este es el momento en el que pone su renuncia.

Esto dijo

El alcalde municipal de Río Cuarto presentó su dimisión alegando razones personales.

“Por motivos totalmente personales…De la manera más atenta y respetuosa, presento formal e irrevocablemente mi renuncia al cargo de alcalde municipal de Río Cuarto, la cual se hará efectiva a partir del día 5 de mayo del 2026, siendo el 4 de mayo mi último día en funciones. Esta decisión responde a motivos personales, la cual ha sido tomada de manera responsable y reflexiva”.

Asimismo, expresó su agradecimiento hacia quienes lo acompañaron durante su gestión.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona durante el ejercicio de este cargo, así como el apoyo brindado por el Consejo Municipal, funcionarios y el pueblo de Río Cuarto”.

Durante 6 años de administración, señaló que cada acción y proyecto estuvo impulsado por su compromiso con el cantón y sus habitantes, reconociendo que no fue un proceso fácil.

Exalcalde de Río Cuarto. Foto: redes sociales.

“Hemos enfrentado grandes retos propios de construir desde sus cimientos una nueva institucionalidad. Sin embargo, también ha sido un recorrido lleno de aprendizajes, logros y sobre todo del invaluable respaldo de ustedes que con su confianza hicieron posible avanzar y consolidar nuestro gobierno local”.

Al anunciar su salida, indicó que lo hace con emociones encontradas, pero con la satisfacción de haber dado su máximo esfuerzo en cada etapa de la gestión. Afirmó que, aunque deja el cargo, mantiene su compromiso y el vínculo con la comunidad. Además, agradeció el respaldo recibido, así como las críticas constructivas, y destacó el valor del proceso vivido junto a la ciudadanía.

Tras la salida de Jiménez, la administración municipal quedará en manos de Stephanie Aguilar Rojas, quien se desempeñaba como primera vicealcaldesa y ahora asume como nueva alcaldesa del cantón.