El Banco de Sangre del Hospital Nacional de Niños (HNN) fue remodelado con la intención de ofrecer un servicio de mayor calidad y brindar más comodidad a los donantes.

El proyecto incluyó la remodelación integral del espacio físico, el cambio total del cielorraso por material no poroso, la instalación de curvas sanitarias para facilitar la limpieza y esterilización y la renovación completa del cableado eléctrico para minimizar riesgos y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.

“Gracias a esta importante intervención, el nuevo espacio no solo ofrecerá una mejor atención y experiencia para los donantes de sangre, sino que también permitirá optimizar el manejo transfusional, beneficiando directamente a nuestros pacientes y fortaleciendo la calidad del servicio”, indicó la doctora Diana Campos, jefa del Banco de Sangre del HNN.

“Con esta iniciativa aspiramos no solamente a dar cumplimiento a la normativa vigente, sino también a dotar al hospital de un espacio más seguro y adecuado, contribuyendo de manera directa a la preservación de vidas”, detalló La doctora Adriana Yock, presidenta de la Fundación para el Desarrollo del HNN.

El Banco de Sangre es el encargado de brindar hemocomponentes seguros (glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, de los cuales se preparan alrededor de 7 200 al año para transfusión) en procesos como sangrados masivos, traumatismos severos, accidentes ofídicos, cirugías de corazón, trasplantes, cirugías de columna y otros.

Además, forma parte en el soporte de tratamientos médicos como leucemias, hemofilias, drepanocitosis y exanguinotransfusiones.

Nuevo banco de sangre Hopital Nacional de Niños. Fotografía: Cortesía