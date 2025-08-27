Costa Rica vive una paradoja: nunca como hoy habíamos tenido tanta gente desconectada de los partidos políticos, y nunca como hoy esa desconexión había pesado tanto en el rumbo del país.

Durante años, la ciudadanía ha reclamado que los partidos se quedaron estancados, encerrados en discusiones que poco tienen que ver con la vida real. Lo cierto es que muchos dejaron de sentirse representados.

El Partido Liberación Nacional no ha sido ajeno a esa realidad: perdió cercanía, dejó de escuchar con atención y, en ese silencio, se abrió espacio para que otros llenaran el vacío.

Un partido que nació con vocación de mayoría no puede resignarse a ser minoría. Su esencia está en convocar, en unir, en dar respuestas amplias y efectivas a la gente común. Esa capacidad de representar a las grandes mayorías no se recupera con discursos vacíos ni con nostalgia de lo que fue.

Se recupera reconectando con la ciudadanía, escuchando de nuevo sus preocupaciones y poniéndolas en el centro de la política: la seguridad en los barrios, el empleo digno, la salud oportuna, la educación de calidad y el bienestar de las familias.

Si Liberación Nacional quiere recuperar la confianza electoral, tiene que volver a ser un puente entre la gente y las soluciones, no un muro de desencuentros. Para lograrlo, debe profundizar el proceso de renovación que ya inició, abriendo aún más las puertas y dejando entrar nuevas voces, nuevas ideas, nuevas energías.

Pero lejos de ser una carga, esa oposición debería asumirse con optimismo: es la prueba de que el cambio es auténtico, de que el terreno comienza a moverse.

En ese horizonte, Álvaro Ramos encarna la posibilidad cierta de que Liberación Nacional vuelva a ser un partido amplio y representativo, cercano a las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Renovar en serio significa darle continuidad a ese camino: consolidar un partido capaz de escuchar, de abrir espacios y de sostener instituciones fuertes, estables y, sobre todo, democráticas, como lo requiere hoy Costa Rica.