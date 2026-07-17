René Velazco tendrá reencuentro con el público costarricense

El cantante venezolano René Velazco volverá a presentarse en Costa Rica después de más de 20 años de ausencia con un concierto que reunirá los mayores éxitos de su carrera, desde su paso por Salserín y el dúo Rene & Renny, hasta su etapa como solista.

El espectáculo se realizará este viernes 17 de julio en Jazz Café, y el propio artista aseguró que será una forma de agradecer el cariño que siempre ha recibido del público costarricense.

“Costa Rica siempre fue un país que me dio mucho cariño en cada una de las etapas musicales en las que estuve y de verdad, espero poder retribuirles todo ese cariño a través del show”, expresó.

Uno de los aspectos más especiales del concierto es que el repertorio fue escogido por sus seguidores mediante encuestas en redes.

“La gente decidió qué era lo que más quería escuchar. Me hace muy feliz que sí, obviamente quieren escuchar temas de Salserín, pero quieren escuchar mucho de los temas de mis posteriores etapas”, comentó.

Velazco adelantó que el espectáculo estará lleno de anécdotas y recuerdos.

“Muchas de esas canciones les van a recordar quién fue su primer novio, con quién estaban o si se escaparon para ir a un concierto. Esas cosas creo que son divertidas recordarlas”, señaló.

Su más reciente producción discográfica es “Quemar Las Naves”, aunque reconoce que su mayor ilusión sigue siendo compartir con el público.

“La música pasó a ser como una especie de válvula de escape más allá de un modus vivendi. Para mí la música es liberadora”, afirmó.

El venezolano invitó a los costarricenses a acompañarlo en este esperado regreso, donde promete un viaje musical por más de 25 años de trayectoria.