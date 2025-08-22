El periodista y cantante costarricense René Barboza a sus 57 años confesó que padece diabetes, una condición que ha marcado un antes y un después en su vida personal y profesional.
“Soy un poco descuidado, ya los médicos me advirtieron que llegué a una etapa en donde tengo que cuidarme ni hacer mucho loco y ser estricto con la dieta”, expresó en una entrevista con Diario Extra.
El también músico reveló que, en los últimos meses, ha sentido fatiga constante, dolores en los dedos e incluso complicaciones renales a raíz del padecimiento.
“Nunca he sido muy consumidor del licor, pero en la parte alimenticia sí tengo que admitir que he pecado con gula porque soy muy goloso entonces como demasiado y es algo que ya me está pasando factura”, compartió.
Barboza también reflexionó sobre el futuro y lo importante que es tomar decisiones conscientes para preservar su bienestar.
“Desde que me dieron el diagnostico, estoy tomando medicamentos que me recetaron y estoy tratando de cuidarme un poquitito con las comidas”, comentó.
Por otro lado, Barboza aseguró que “él sabe que su futuro depende del camino que tome” ya que si no es el adecuado “no le quedará mucho tiempo”, según relató.
Pero no todo gira en torno a la salud. René también compartió que continuará siendo parte del programa “Sábado Feliz”, formando parte del nuevo enfoque del espacio y manteniéndose al aire con su conocida sección “La verdad siempre gana”.