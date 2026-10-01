Rendimientos de bonos de EE. UU. alcanzan su máximo en más de 20 años

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó ese jueves su máximo nivel en 24 años, durante una venta masiva de deuda pública y en un contexto de temor por el repunte de la inflación y la subida de los precios del petróleo.

El rendimiento llegó a alcanzar el 5,34%, mientras que el de los bonos a 30 años aumentó hasta el 5,68%, sus niveles más altos desde 2002.

La ola de ventas de bonos también se notó en Europa. El interés del bono francés a diez años subió a 4,94%, un récord también desde 2002, coincidiendo con la presentación del proyecto de presupuesto de 2027, en el que el gobierno prevé un ajuste fiscal de 54 mil millones de euros.

El bono alemán a diez años, de referencia en Europa, escalaba a un interés del 3,62%.

El alza generalizada de los rendimientos de la deuda se ha visto provocada en buena medida por el incremento de los precios del petróleo, en plena incertidumbre sobre el futuro del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el tránsito de hidrocarburos.

Este incremento de los precios de la energía está alimentando la inflación en las grandes economías, y los inversores esperan por ello que los bancos centrales endurezcan el crédito con subidas de tipos de interés.

En la mañana, el precio del barril de Brent del mar del Norte subía un 1,57% a $99,57.

El West Texas Intermediate aumentaba a su vez un 1,91%, a $92,15.