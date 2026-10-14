Remodelarán Mercado Municipal de Grecia

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Municipalidad de Grecia realizará trabajos de rehabilitación y remodelación en el Mercado Municipal, con una inversión estimada superior a los ₡81 millones.

Así lo dio a conocer a Grupo Extra el alcalde del cantón, Donald Quesada.

El proyecto contempla dos frentes de trabajo, enfocados en mejorar las condiciones de la infraestructura existente, reforzar la seguridad y fortalecer la higiene de las instalaciones.

En el área de sodas, el gobierno local instalará protecciones para impedir el ingreso de aves, cambiará parte de la cubierta y reforzará los elementos estructurales que presentan deterioro.

Por otra parte, en la esquina sur del mercado se remodelarán los locales comerciales.

Las intervenciones incluirán mejoras en los sistemas eléctricos y de agua, así como en la iluminación, los techos, las fachadas y las cortinas metálicas.

Además, el proyecto contempla la habilitación de un servicio sanitario accesible y la incorporación de medidas para mejorar las condiciones de seguridad e higiene.

Obras se realizarán sin cerrar el mercado

De acuerdo con la planificación del proyecto, el presupuesto estimado supera los ₡81 millones y el plazo de ejecución será de 80 días naturales.

Uno de los aspectos destacados de la intervención es que no se contempla el cierre del Mercado Municipal de Grecia durante la ejecución de las obras.

Para mantener el funcionamiento del establecimiento, los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno y durante la madrugada.

Con estas mejoras, la Municipalidad busca rehabilitar sectores deteriorados del inmueble y ofrecer mejores condiciones tanto para los comerciantes como para las personas que visitan diariamente el mercado.