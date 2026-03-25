Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Instituto del Café de Costa Rica anunció un proceso de remate de su flotilla vehicular, en el que pondrá a la venta 4 vehículos tipo 4×4 a partir de un precio base de ₡2.000.000 cada uno.

La actividad se realizará el próximo 20 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., en el taller mecánico de la institución, ubicado en San Pedro de Barva, específicamente 400 metros al norte de la iglesia católica de la localidad.

El remate corresponde al proceso 001-2025/2026 y forma parte de la venta de la flotilla institucional. Las personas interesadas pueden consultar el pliego de condiciones en el sitio web oficial del ICAFE, donde se detallan los requisitos, características y lineamientos del proceso.

Además, la institución habilitó un periodo de inspección de los vehículos desde la publicación del concurso y hasta un día hábil antes del remate, en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., previa coordinación con la Unidad de Proveeduría.

Detalle de vehículos

Partida N° 1:

Vehículo Suzuki 4×4

Modelo Jimny

Placa 284-147

Año 2008

Precio base: ₡2.000.000

Partida N° 2:

Vehículo Suzuki 4×4

Modelo Jimny

Placa 284-161

Año 2009

Precio base: ₡2.000.000

Partida N° 3:

Vehículo Suzuki 4×4

Modelo Jimny

Placa 284-145

Año 2008

Precio base: ₡2.000.000

Partida N° 4:

Vehículo Suzuki 4×4

Modelo Jimny

Placa 284-169

Año 2008

Precio base: ₡2.000.000

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2106-1789 o 2243-7878, o al correo [email protected].