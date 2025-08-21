El relleno sanitario de Aserrí, también conocido como El Huazo, tiene una vida útil de máximo 2 años, según detalló a Grupo Extra, EBI, empresa encargada.

Las municipalidades que llevan sus residuos sólidos son las siguientes:

Relleno sanitario Aserrí

Municipalidad de Goicoechea Municipalidad de San Isidro de Heredia Municipalidad de Alajuelita Municipalidad de Mora Municipalidad de Desamparados Municipalidad Valverde Vega Municipalidad del Guarco Municipalidad de Pérez Zeledón Municipalidad de Montes de Oca Municipalidad de Acosta Municipalidad de Santa Ana Municipalidad de Puriscal Municipalidad de Moravia Municipalidad de Osa Municipalidad de Tibás Municipalidad de Naranjo Municipalidad Vásquez de Coronado Municipalidad de Jiménez Municipalidad de Aserrí Municipalidad de Santo Domingo Municipalidad de Curridabat Concejo Municipal de distrito de Cervantes Municipalidad de San José Municipalidad de Belén Municipalidad de Tarrazú Municipalidad de San Pablo de Heredia Municipalidad de Cartago Municipalidad de Santa María de Dota Municipalidad de Oreamuno Municipalidad de Corredores Municipalidad de cantón de la Unión Municipalidad de Golfito Fuente EBI

En caso de que este problema no pueda resolverse a tiempo, más de 250 mil personas residentes de Desamparados se verían afectadas en noviembre, fecha en que vence contrato con EBI.

Colapso

Esta situación se debe al colapso de los rellenos sanitarios y en la que la empresa EBI, asegura que es una nueva realidad que deben enfrentar las municipalidades.

Por su parte, la municipalidad de Desamparados, manifiesta que se está llevando a cabo acciones

para garantizar la continuidad del servicio y la protección de la salud pública.

Asimismo, el municipio indicó a Grupo Extra que ya visitaron dos parques ambientales que cuentan con el aval para el tratamiento de residuos.

En colaboración con el periodista Byron Agüero.