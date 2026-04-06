Relleno sanitario en Turrúcares divide criterios desde hace una década

El distrito de Turrúcares de Alajuela se ha convertido en el epicentro de una disputa que suma más de una década sin una resolución definitiva. Lo que para la empresa EBI representa una solución bajo el concepto de “Parque de Tecnología Ambiental”, para los vecinos y autoridades locales constituye una amenaza a la salud pública, la infraestructura vial y el ambiente.

Los habitantes del cantón mantienen una oposición férrea. Teresa Fuentes, vecina de la zona, describe el proyecto como un “desastre”. Según ella, los caminos actuales son rurales y no soportarían el flujo constante de camiones recolectores.

Esta preocupación es compartida por otros pobladores aledaños al terreno donde pretenden llevar a cabo esta construcción. Pablo Chávez subraya que el distrito es una zona protegida y que el impacto ambiental afectaría la tranquilidad de la región.

Por su parte, Francisco Fuentes recalca que la actividad avícola y la vegetación del sector se verían seriamente comprometidas por los malos olores y riesgos sanitarios.

La resistencia comunal ha sido tal que los vecinos realizan rifas y actividades para costear la batalla legal que mantienen desde hace 10 años para impedir la instalación del relleno. Incluso se observan rótulos con mensajes de oposición al proyecto. Desde la perspectiva política, el regidor municipal Arturo Campos sostiene que los permisos otorgados inicialmente fueron “totalmente ilegales” y que el uso de suelo se concedió con irregularidades.

Campos enfatiza que la finca elegida no es apta para la disposición de residuos, ya que se encuentra sobre mantos acuíferos estratégicos, lo que invalidaría cualquier proyecto de esta naturaleza.

No obstante, Jonathan Granados, representante de EBI, defiende que la empresa ha cumplido con todos los requisitos y que actualmente solo están a la espera del permiso de construcción por parte del ayuntamiento.

Municipalidad de Alajuela responde

A pesar de las afirmaciones de la empresa, la Municipalidad de Alajuela ha sido tajante al desmentir la existencia de trámites vigentes por parte de EBI para un “Parque Ambiental”.

Según la oficina municipal, tras revisar con el Subproceso de Control Constructivo, “EBI no tiene ante nuestra institución ninguna solicitud para la construcción de un Parque Ambiental en Turrúcares”. La institución aclara que existe un caso relacionado con la empresa Bajo Pita S.A., el cual se encuentra judicializado, y que actualmente el cantón no contempla un nuevo relleno sanitario, debido a que posee un contrato de recolección y disposición activo.

Presión nacional y crisis de residuos

Este conflicto local escala a nivel nacional en un momento de crisis. La ministra de Salud, Mary Munive, ha señalado que la Municipalidad de Alajuela, al ser la que genera la mayor cantidad de basura en el país, debe asumir su responsabilidad y gestionar sus residuos adecuadamente en lugar de “tirárselos” a regiones como Puntarenas.

Esta presión se agrava con la reciente reforma al Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos, que establece que el traslado de basura no podrá superar un radio de 80 kilómetros y otorga un plazo excepcional de solo dos años para llevar residuos fuera de la región.

El pulso entre la autonomía municipal, la oposición de Turrúcares y la urgencia del Ministerio de Salud por una solución regional continúa sin encontrar una salida clara.



Vecinos se oponen, EBI dice tener todo en regla y Municipalidad lo niega.