Las reinversiones por parte de las empresas extranjeras que operan en nuestro país crecieron un 13,9% en el primer semestre del año, equivalente a $283 millones adicionales que en el mismo periodo del 2024.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, la Inversión Extranjera Directa alcanzó $2.066 millones en los primeros seis meses.

“Esto representa una disminución del 7% con respecto al mismo periodo de 2024, es decir, hubo una reducción de alrededor de $156 millones. A pesar de la caída, se trata de la segunda cifra más alta de la última década, solo superada por el récord histórico del año pasado”, indicó Roxana Morales, economista e investigadora del OES.

El Régimen de Zonas Francas permanece como el principal destino con un 53% del total de los flujos, equivalente a $1.099 millones. Los sectores del régimen definitivo e inmobiliario presentaron un desempeño positivo con crecimientos de $282 millones y $37 millones respectivamente. Morales destacó que las tensiones comerciales no han tenido efecto negativo en la economía nacional.

“Las exportaciones totales acumuladas a agosto de 2025 crecieron un 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas hacia Estados Unidos aumentaron un 22%. Para los próximos meses, se prevén afectaciones debido al cierre gradual de la planta de ensamble y prueba de microprocesadores de Intel y al traslado de operaciones de Qorvo hacia Asia”, explicó la economista.

Además, otro factor que podría afectar el desempeño en el futuro es la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga aranceles en los chips, semiconductores y los dispositivos médicos.