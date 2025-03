Enrique Cordero tiene 10 años de vivir en las calles de San José. Él sufre una discapacidad, recibe una pensión de 80 mil colones, pero eso no le alcanza para pagar un apartamento.

Afirma que le da vergüenza decirlo: duerme entre cartones, porque utiliza lo que tiene para comer.

Tiene 49 años de edad y asiste al Campamento Municipal para habitantes de calle, con el programa Reintegra.

El campamento se habilitó en conjunto con Chepe Se Baña, y permite brindar una atención integral a los habitantes de calle, dándoles alimentación, sanitarios, ducha, atención médica e incluso educación.

“Tengo de estar en las calles como 10 años. Por este defecto que yo tengo, mi familia me dio la espalda, menos mi hermana mayor”.

“No es fácil adaptarse así a las calles. Yo lo que trato es no juntarme con la gente de afuera, como yo no soy drogadicto (…) yo duermo en cartones, me da vergüenza decirlo”, comentó.