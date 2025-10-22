El Gobierno del Reino Unido anunció la inclusión de ocho nuevos países a la lista de riesgo por intoxicación de metanol para viajeros y residentes británicos en el exterior. Costa Rica ya se encontraba en esta lista.

En este apartado se incluyó a Costa Rica a finales de 2024 junto a Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Turquía y Fiyi en donde mencionan que se registraron casos de ciudadanos intoxicados.

Reino Unido aconseja a sus ciudadanos a que, en caso de visitar alguno de estos países, tengan cuidado, ya que, se han registrado casos por incidentes con metanol en estos países.

Fotografía con fines ilustrativos

“El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO ) ha ampliado las advertencias de intoxicación por metanol para cubrir ocho países adicionales visitados por británicos donde se han registrado incidentes”, apuntó el Gobierno.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO, por sus siglas en inglés) las nuevas naciones incluidas son:

Ecuador

Japón

Kenia

México

Nigeria

Perú

Rusia

Uganda

¿Qué es el metanol?

El metanol es una sustancia química utilizada industrialmente como solvente, thinner, limpiavidrios, entre otros usos.

Se considera extremadamente peligroso y puede provocar ceguera, así como la muerte. Entre los síntomas por intoxicación de metanol destacan vómitos, cefalea, alteraciones del estado de conciencia, aumento de la frecuencia respiratoria y dolor abdominal.

Fotografía con fines ilustrativos

Las autoridades del Reino Unido mantienen al país en lista de alerta por esta problemática.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra