Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Nacional de Honduras, atendió a los medios de prensa previo al juego ante Costa Rica.

En conferencia de prensa, el DT de nacionalidad colombiana catalogó el partido como uno de mucha inteligencia.

“Se necesita mucha inteligencia táctica, mucha inteligencia táctica, control emocional. Nosotros sabemos que queremos hacer un buen juego y sacar un buen resultado y para eso necesita. Creo que esa madurez Honduras la ha demostrado“, dijo.

Rueda también mostró su respeto hacia los jugadores experimentados que la Selección Nacional tica convocó, asegurando que son hombres de mucha jerarquía.

“Costa Rica ha tenido cambios en nombres, pero que quizás el sistema de juego va a ser el mismo por lo que ha venido haciendo el profesor Miguel Herrera, hombres de experiencia, de trayectoria, inteligentes, que han estado ya en varios mundiales, de modo que eso hace que sea un rival igual, con la misma jerarquía, los hombres que estuvieron en Catar, los hombres que vienen haciendo el camino hace varios años en el proceso clasificatorio”, expresó.

Por último, analizó lo que será el juego desde el punto de vista táctico, y aseguró que el que el comienzo del partido va a ser cerrado, pero conforme pasen los minutos

“Creo que Costa Rica tiene un gran oficio, maneja bien las situaciones, tanto lo que es juego elaborado, de salir a proponer, a buscar al frente, como también de hacer un juego de transiciones directas. Yo creo que al comienzo quizás el partido va a ser cerrado y a la medida en que se vaya desarrollando el trámite del juego se va a ir mirando con más entendimiento cuál va a ser la tendencia del juego. Saben que el que pone las condiciones es el que tiene el balón”, mencionó.

El juego entre catrachos y ticos está pactado para mañana a las 8 p.m., desde el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.