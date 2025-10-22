La modelo y representante de Costa Rica en el certamen Miss Grand International 2025, Kristel Gómez, hizo un llamado público desde Singapur para pedir ayuda en la búsqueda de su amigo Jonathan Sánchez, desaparecido desde el 19 de octubre en la provincia de Alajuela.

En un video compartido en sus redes sociales, la joven explicó que se encuentra fuera del país cumpliendo con actividades oficiales previas al concurso, pero que mantiene una profunda preocupación por la desaparición de su amigo.

“Paso por acá para pedirles ayuda. Mi amigo Jonathan Sánchez desde el 19 de octubre está desaparecido. Ya son tres días que no lo han encontrado. Él es de Alajuela. Yo estoy en otro continente y no puedo irlo a buscar, por eso les pido empatía y respeto con esta situación”, expresó entre lágrimas.

La reina de belleza relató que actualmente se encuentra en Singapur participando en una serie de actividades oficiales del Miss Grand International, donde representará a Costa Rica en la edición 2025 del certamen.

Gómez pidió a sus seguidores y al público en general compartir la publicación y la imagen de búsqueda, con el fin de ampliar el alcance del mensaje.

La familia de Jonathan Sánchez confirmó que ya se interpuso la denuncia ante la Policía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que mantiene activa la búsqueda en distintos puntos de Alajuela.