Regulación de redes sociales para menores gana respaldo en el Congreso

La discusión sobre una eventual regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de personas menores de 14 años comienza a sumar respaldo en el Congreso.

Algunos diputados de oposición consideran necesario abordar los riesgos asociados al entorno digital y analizar medidas que permitan fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto corresponde al expediente 25.336, presentado por la exdiputada María Marta Carballo.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, señaló que otros países ya han adoptado medidas relacionadas con edades mínimas y controles para el acceso a plataformas digitales. Asimismo, indicó que corresponde al Poder Legislativo analizar mecanismos que permitan proteger a la niñez frente a los riesgos del entorno digital.

“Se ha vuelto un problema serio el uso excesivo de la tecnología por parte de menores de edad y, en particular, las consecuencias en la salud mental y emocional por el uso excesivo de redes sociales. Me parece muy bien que como país tengamos esa discusión”, dijo la congresista. Por su parte, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), dijo que existe interés en conocer la propuesta durante las sesiones ordinarias del Congreso. La legisladora precisó que el proyecto no fue convocado durante el actual período extraordinario.

“Ojalá que se pueda ver justamente en un espacio especializado. Tenemos muchísimo interés de poderlo conocer en sesiones ordinarias y que se ponga a despacho”.

Temas digitales bajo análisis

Desde la subjefatura de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la diputada Iztarú Alfaro indicó que la iniciativa aún no ha sido consensuada internamente.

Sin embargo, señaló que existe coincidencia sobre la importancia de analizar los desafíos que plantean los entornos digitales para las personas menores de edad.

“Los temas digitales tienen que estudiarse y vigilarse bastante porque también está el ciberbullying. Sí van a ser temas que vamos a tratar, pero honestamente este proyecto todavía no lo hemos consensuado en la fracción”, explicó.

La legisladora añadió que fenómenos como el ciberacoso forman parte de las preocupaciones que deberán abordarse en futuras discusiones.

¿Qué propone el proyecto?

El texto propone prohibir la creación y el uso de cuentas en plataformas digitales con interacción social para menores de 14 años de edad, excepto en servicios o versiones infantiles diseñadas específicamente para esta población.

Para las personas de entre 14 y 18 años, habrá mecanismos de verificación de edad y autorización de los padres, madres o encargados legales para la apertura de cuentas personales.

También plantea obligaciones para las plataformas digitales, como desactivar por defecto mecanismos considerados adictivos en cuentas de menores, implementar herramientas de supervisión parental y detectar contenidos relacionados con el grooming y la violencia dirigidos a menores.

Asimismo, asigna responsabilidades al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para desarrollar medidas de fiscalización, alfabetización digital y prevención de riesgos en línea.

MEP analizará evidencia

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, señaló que la cartera ya recibió consultas sobre proyectos relacionados con la regulación del uso de las redes sociales por parte de personas menores de edad. Indicó que el criterio técnico de la institución será remitido en las próximas semanas.

“Hemos logrado captar el recurso más valioso en la enseñanza, que es la atención del estudiante. Gracias a eso hemos recuperado la atención del estudiante, porque ahora en el aula no le queda más que prestar atención al docente”, dijo en alusión a la regulación del celular.

Asimismo, indicó que la evidencia científica revisada por la institución apunta a que el uso intensivo y a edades tempranas del celular y las redes sociales puede tener efectos sobre la salud física y mental, el desarrollo cerebral y los procesos de aprendizaje de las personas menores de edad.

Sobre esos tres aspectos, precisó, se sustentará el criterio técnico que remitirá el MEP al Congreso.

La propuesta

• Prohíbe las redes sociales para menores de 14 años.

• Permite únicamente versiones infantiles certificadas.

• Exige la verificación obligatoria de edad.

• Requiere autorización parental entre los 14 y 18 años.

• Prohíbe cuentas no personales para menores de edad.

• Obliga a las plataformas a ofrecer controles parentales.

• Limita mecanismos adictivos, como el scroll infinito.

• Ordena detectar y bloquear casos de grooming y contenido nocivo.

• Establece multas y sanciones por incumplimiento.

• Impulsa programas de alfabetización digital en escuelas.

Regulaciones en otros países

• Australia: prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

• España: elevó a 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales.

• Francia: prohibió el uso de celulares en centros educativos.

• Reino Unido: exige medidas de protección para menores en plataformas digitales.

• Brasil: restringe el uso de dispositivos electrónicos en centros educativos.

• Chile: regula el uso de dispositivos digitales en establecimientos educativos.

• Ecuador: limita el acceso a contenidos inapropiados en instituciones educativas.