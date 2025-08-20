Las plataformas digitales cumplen cerca de una década de haber llegado al país, cambiando la movilidad de los costarricenses; sin embargo, pese a múltiples esfuerzos estatales, aún no se cuenta con un marco legal que regule su funcionamiento.

Y es que, según explicó el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, los dos proyectos presentados ante la Asamblea Legislativa se encuentran “enterrados” bajo mociones y discusiones en comisión.

“Desde el Poder Ejecutivo hacemos lo que podemos hacer desde nuestra competencia, y es que era urgente hacerlo; hay otras iniciativas que están ahí para nivelar la cancha, el presidente lo ha dicho, como el proyecto de ley de plataformas que está en corriente legislativa, el cual hasta conversamos con taxistas, las cámaras y demás actores”, explicó Ávila en el programa Desde Buena Mañana, en Extra Radio 92.3.

El viceministro especificó que, lamentablemente, dicho proyecto se encuentra “inundado de mociones”, lo cual aún no permite a los diputados votarlo, y así poder establecer un marco regulatorio para aplicaciones y taxistas.

Diario Extra conversó con Carolina Delgado, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se estudia el proyecto del Legislativo.

“Logramos avanzar con el trámite de mociones hasta llevarlo a plenario, donde ya se encuentra en un segundo día de quema de mociones. Este proyecto requiere un análisis más profundo y técnico”, indicó Delgado sobre el estado actual del texto.

Por su parte, la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, dirige la Comisión de Asuntos Económicos, donde se encuentra el otro texto presentado por Gilberto Campos, del Liberal Progresista.

Sobre su estado, Carballo señaló que “actualmente el proyecto se encuentra en el trámite de conocimiento y votación de mociones, donde se han presentado alrededor de 282, de las cuales hemos votado 71. Una vez finalizado este proceso, corresponderá al Plenario Legislativo conocer el dictamen”.

Ambos textos planean generar una competencia justa tanto para el transporte público como para las aplicaciones de movilidad que operan en el país.