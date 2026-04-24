Regresa un clásico: Los detalles de El Diablo Viste a la Moda 2

Veinte años después de convertirse en un fenómeno cultural, la historia que marcó a toda una generación vuelve a la pantalla grande.

El Diablo Viste a la Moda 2 reunirá nuevamente a sus icónicos personajes en medio de un mundo completamente distinto.

Foto cortesía: 20th Century Studio

El elenco original regresa con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes volverán a dar vida a Miranda, Andy, Emily y Nigel, ahora enfrentando nuevos retos en la industria de la moda y los medios.

La cinta, dirigida por David Frankel, apostará por mostrar cómo el paso del tiempo y los cambios tecnológicos han impactado el mundo editorial, especialmente con el declive del periodismo impreso y la transformación digital.

Foto cortesía: 20th Century Studio

Uno de los ejes principales será el futuro de Miranda Priestly, quien deberá lidiar con la caída de su imperio mediático, mientras que Andy Sachs enfrentará las consecuencias de las decisiones que tomó en su vida profesional dos décadas atrás.

Según el equipo creativo, esta secuela no busca repetir la fórmula original, sino explorar temas más maduros como el legado, la evolución profesional y los sacrificios personales.

Foto cortesía: 20th Century Studio

El proyecto tomó fuerza tras el renovado interés del público por la película original, especialmente luego de reencuentros públicos del elenco y eventos especiales que demostraron que la historia sigue vigente.

Con nuevos personajes, locaciones en ciudades como Nueva York y Milán, y un enfoque actualizado, la película promete conectar tanto con los fans de siempre como con nuevas audiencias.

Foto cortesía: 20th Century Studio

La pregunta ahora es clara: ¿podrá esta secuela estar a la altura de un clásico que definió toda una era?