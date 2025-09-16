

Francisco Brenes Herrera

La fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 comienza este martes 16 de setiembre, con varios partidos que podrás ver desde Costa Rica en Disney+ Plan Premium y ESPN. El certamen contará con ocho jornadas de grupos, seguidas por octavos, cuartos, semifinales y la gran final el sábado 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Esta programación promete emociones desde el pitazo inicial. Equipos como Real Madrid, Juventus, Arsenal y Benfica tienen compromisos que serán clave para definir la carrera por el liderato de sus grupos. Además, para quienes aman la táctica, los detalles, los goles y los momentos decisivos estarán a la distancia de un clic gracias a la cobertura digital y televisiva.