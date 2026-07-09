Regresa la Copa del Mundo: ¿A qué hora y dónde ver?

Tras varios días de intensos enfrentamientos en la fase de eliminación directa y una pausa de 24 horas, el Mundial 2026 entra en una etapa decisiva.

A partir de este jueves comienzan los cuartos de final, una instancia en la que cualquier error puede marcar el final del sueño mundialista para las ocho selecciones que siguen en competencia.

Partido de hoy

Francia vs. Marruecos – 2:00 p. m. (FOX+ y Teletica Canal 7)

El compromiso promete grandes emociones y un alto nivel futbolístico. Franceses y marroquíes buscarán dar un paso más hacia el objetivo de conquistar la Copa Mundial 2026 y asegurar un lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra