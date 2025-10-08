Tras tres meses de negociación entre el Ministerio de Salud y Municipalidades, el reglamento para el manejo de desechos no aplicará para estos cantones hasta 2028.

Así lo afirmó Ángela Aguilar, alcaldesa del cantón central de Heredia, quien aseguró que “esto nos permite buscar soluciones ya sólidas, de mediano y largo plazo a nivel regional, e ir viendo específica de cada uno de los cantones”.

En total serán 15 los gobiernos locales del Gran Área Metropolitana (GAM) los beneficiados, en un grupo autodenominado GL15, y donde se encuentran zonas como San José, Goicoechea, Moravia, Belén, Alajuelita, entre otros.