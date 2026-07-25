Reglamento municipal permite cerrar comercios a disposición de la Alcaldía

Los comercios de San José vuelven a encontrarse en jaque tras un nuevo reglamento publicado por la Municipalidad de San José, el cual permite la pérdida definitiva de la licencia comercial y el cese de operaciones de los patentados con base únicamente en decisiones de las autoridades del gobierno local.

Bajo las nuevas disposiciones del Reglamento de Patentes, la Municipalidad de San José podría establecer nuevos criterios para los permisos de uso de suelo, lo que permitiría impedir la apertura de nuevos negocios, así como revocar permisos ya existentes, dejando a los propietarios sin posibilidad de renovar su actividad económica.

El documento, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, establece en el artículo 5 una vinculación absoluta con los documentos emitidos por la Alcaldía, al indicar que “ninguna licencia comercial podrá otorgarse, renovarse o mantenerse cuando la actividad propuesta contravenga las disposiciones del Plan Regulador o los instrumentos complementarios de ordenamiento territorial vigentes”.

En otras palabras, esto implica que, si la zona donde se ubica un comercio cambia su categoría de uso, la municipalidad tendría la potestad de cancelar la patente sin que el comerciante pueda alegar derechos adquiridos por antigüedad.

La reforma también contempla la aplicación de cierres preventivos. El artículo 7 del reglamento establece medidas cautelares que han generado alarma en el sector, pues, ante presuntas infracciones o situaciones que representen un riesgo, la administración podría ordenar cierres temporales sin un plazo definido.

Comercios nuevamente preocupados

Tras la polémica generada por el Reglamento de Espectáculos Públicos, que prohibía el baile y la música en vivo, los comercios capitalinos vuelven a manifestar preocupación ante lo que perciben como una actitud hostil por parte de la Municipalidad de San José.

Josué Flores Comercio del Barrio Chino “Lamentablemente ya como comercio que tengo años de tenerlos acá en el Paseo de los Estudiantes, me ha sido muy difícil porque la solución siempre es vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a cerrar”.



Josué Flores, presidente de la Asociación de Comercio de Barrio Chino, manifestó su malestar al señalar que “claramente lo que nos preocupa son estas nuevas cláusulas; no hay un apoyo hacia el comercio, sino que la solución siempre parece ser cerrar”.

David Sojo Comerciante de San José “Si nos ponen alguna denuncia, mientras logramos resolverla, nos van a tener el local cerrado todos estos días y claramente, si cerramos por un día ponemos en riesgo nuestro trabajo; más tiempo nos puede llevar a la quiebra”.



Flores enfatizó que un cierre no es una solución viable, ya que los comerciantes deben seguir cubriendo salarios, alquileres y servicios públicos sin percibir ingresos.

En la misma línea, David Sojo, comerciante josefino, advirtió sobre el impacto financiero de las medidas cautelares contempladas en la reforma.

“Con un cierre de tres o cuatro días que nos hagan, nos afecta bastante. Ahora imagínese que nos cierren 15 o hasta 30 días, básicamente nos llevarían completamente a la quiebra”, manifestó.

Los comerciantes coinciden en que debería existir un sistema de amonestaciones previas o prórrogas que les permita subsanar eventuales incumplimientos antes de recurrir a la clausura del establecimiento.

Juan Diego Gómez Regidor Más San José “Me parece que debería, una vez más ante esta esta incapacidad que ha demostrado la Alcaldía en el tema de la regulación, echar este reglamento para atrás y plantear realmente qué es lo que se quiere del patentado en San José”.



Molestia desde los regidores

El regidor Juan Diego Gómez criticó la propuesta de la Alcaldía y aseguró a Grupo Extra que la considera un ataque directo al sector productivo del cantón.

Gómez sostuvo que la reforma “contraviene el comercio de San José. Esta vez no solo contra bares, restaurantes, espectáculos públicos y el sector cultura, sino incluso contra una tienda de venta de bisutería en algún barrio de San José; viene a establecer una regulación excesiva y abusiva, otorgando una amplia discrecionalidad a la administración para decidir incluso el cierre de un local o la revocatoria de una patente”.

El regidor hizo un llamado a replantear el reglamento, al calificarlo de represivo y carente de una visión de desarrollo. Según su criterio, la administración ha demostrado incapacidad para regular la actividad comercial y debería “echar esto para atrás y plantear realmente qué es lo que se quiere del patentado en San José”.