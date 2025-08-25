Este lunes se presentaría un reglamento para contener a reos de alta peligrosidad en la cárcel de La reforma, aseguró Gerald Campos.

El jerarca afirmó que entregaría la propuesta a Presidencia para el visto bueno, durante una participación en el programa radial “Nuestra Voz”

“El reglamento iba a venir de la mano con la construcción de la nueva cárcel, pero me veo obligado a adelantarlo, estuvimos trabajando el fin de semana con todos los viceministros para darle el visto bueno y presentarlo”, afirmó.

Campos dijo que en la cárcel actualmente hay reos de alta peligrosidad ligada a organizaciones criminales.

“Necesitamos un modelo de alta contención, donde podamos limitar la mayoría de los derechos que hoy esas personas tienen”, afirmó.

Por otra parte, hizo un llamado a los diputados para que la Asamblea Legislativa garantice los recursos para la construcción de la mega cárcel.