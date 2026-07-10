Reglamento dejará capital en penumbras

Más de cien patentes de restaurantes y bares enfrentan la amenaza de un cese prematuro de su actividad musical a las 10:00 p. m., lo que podría traducirse en un impacto económico severo y en la pérdida de empleos para cientos de familias josefinas.

Esta restricción horaria, sumada a la prohibición de actividades bailables en locales no autorizados expresamente, ha encendido las alarmas del sector comercial y artístico, cuyos representantes aseguran que la capital se dirige hacia un estado de abandono y “penumbra” durante las noches.

La situación surge tras la aprobación, por parte de la Municipalidad de San José, a través de su Concejo Municipal, del Reglamento de Espectáculos Públicos; una normativa que ha recibido críticas por las restricciones impuestas a los patentados de la capital.

Diego Miranda Alcalde de San José “Algunas de las personas han generado una bulla innecesaria sobre el tema de la aprobación de este reglamento, precisamente los que en algunos momentos no necesariamente han estado de nuestro lado”.

Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica, la directora ejecutiva, Karoll Fallas, manifestó su profunda preocupación y señaló que “el proyecto establece limitaciones a horarios, actividades gratuitas, a restaurantes y a eventos, además de utilizar criterios amplios y subjetivos para otorgar permisos, lo que genera incertidumbre para quienes invierten, para quienes generan empleo y dinamizan la economía de esta ciudad”.

Por su parte, José Quesada, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobarest), calificó la propuesta como un golpe crítico para el comercio nocturno y señaló que restringir la música en vivo a las 10:00 p. m. “sería un tema catastrófico para este sector, un tema el cual generaría desempleo tanto para los músicos como para los DJs y todo el gremio en general, artistas, audiovisuales, fotógrafos, bartenders, saloneros y demás”.

Impacto en la cultura

Para el sector artístico, las nuevas reglas representan el fin de sus espacios de trabajo más comunes. Javier Umaña, patentado y activista de derechos humanos, advirtió que el espectáculo público en la ciudad ya está debilitado y que esta modificación “definitivamente nos llevaría a las penumbras”, debido a que el artículo 16 prohíbe funciones que atenten contra “la moral y las buenas costumbres”, un concepto que Umaña considera un retroceso.

“Definitivamente no debería de haber ninguna entidad o ninguna oficina que pueda decir si algo atenta en contra de la moral costarricense, porque para nadie es un secreto que el tema de derechos humanos para la población LGTB siempre ha sido un tema de discusión muy profunda”.

A esto se suma el control estricto sobre el baile, ya que el artículo 14 prohíbe taxativamente que los restaurantes permitan actividades bailables, permitiendo únicamente música como servicio complementario. En caso de que los inspectores municipales detecten a comensales bailando en un sitio cuya patente no lo autorice expresamente, el artículo 85 faculta a la autoridad municipal para ejecutar una clausura cautelar de 24 horas de forma inmediata.

Alcaldía defiende el orden

Ante las críticas, el alcalde Diego Miranda defendió la normativa como una herramienta necesaria para proteger a los residentes de San José del ruido excesivo y de las actividades comerciales que se desvían de su permiso original.

Miranda aseguró que el objetivo es evitar la “desnaturalización” de las licencias, pues “hay vecinos, adultos mayores, niños y gente que después de las 10 de la noche ocupa dormir y que gente inescrupulosa que utiliza licencias comerciales para los que no tiene permitido ciertas actividades, utiliza esas actividades para maquillar otro tipo de cosas”.

El alcalde reiteró que la institución está abierta al diálogo, pero enfatizó que la fiscalización es clave para combatir negocios que operan al margen de la Ley.

Karima Representante DJs “En San José apenas hay siete discotecas con licencias formales. Todo lo demás, que es la inmensa mayoría de los bares y restaurantes, donde realmente trabajamos los DJs, cae bajo esta nueva restricción”.

Javier Umaña Patentado y activista “Los artistas en general no tenemos tantas oportunidades para presentarnos en espacios públicos, en espacios incluso ahora privados; de aprobarse este esta modificación definitivamente nos llevaría a las penumbras”.

José Quesada Presidente Asobarest “Queremos establecer mesas de trabajo en conjunto con los vecinos y con el comercio para poder trabajar de manera eficaz y responsable, pero no podemos aceptar reglamentos que generen desempleo”.