Registros dentales confirmaron que el cuerpo hallado el pasado sábado 4 de octubre en la zona montañosa de Carrizal, Alajuela, corresponde a Daniel Francisco Vargas Salas, conocido en la zona como “Gringo Tico”.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mediante una publicación en su perfil de la red social X.

Registros dentales acaban de confirmar de que la persona fallecida se trata de Daniel Vargas de 71 años — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) October 9, 2025

Según las autoridades, el cuerpo de Vargas fue hallado en un terreno apartado, en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, este miércoles 8 de octubre se dio la detención de 4 personas sospechosas en vía pública en Santa Bárbara de Heredia.

Los aprehendidos fueron identificados con los apellidos Badilla (25 años), García (53 años), García (29 años) y Isasa (34 años).

Vargas, de 71 años, fue visto por última vez el 17 de septiembre. Días después, un vecino notó la presencia de varios sujetos dentro de la casa del adulto mayor, lo que despertó sospechas.

De acuerdo con el OIJ, una de las detenidas el pasado miércoles mantenía un vínculo cercano con la víctima, lo que habría facilitado el acceso a la vivienda y la sustracción de bienes.