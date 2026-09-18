Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Los registros de la Oficina del Sheriff del condado de Polk ya cuentan con la fotografía oficial de la detención del costarricense José Julián Valverde Meneses conocido como Julian Valjota en redes sociales.

Los datos del tico ya aparecen en el portal oficial de las autoridades e indican que se encuentra bajo custodia desde el pasado 17 de setiembre en la cárcel Central County Jail (CCJ).

Julián Valjota.

En la información oficial no se detallan cargos presentados contra el costarricense.

No obstante, según el medio Florida Noticias 24/7 Valverde de 26 años, fue detenido en Estados Unidos por una aparente infracción relacionada con su licencia de conducir.

Según la información publicada, el tico conducía con una licencia que tendría más de seis meses de estar vencida.