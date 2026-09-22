Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Si tiene planeado realizar trámites de manera presencial a finales de esta semana, tome las previsiones del caso.

El Registro Nacional informó que tanto su sede central como todas sus sedes regionales en el país mantendrán sus puertas cerradas el próximo viernes 25 de setiembre de 2026.

La suspensión de la atención presencial se debe a la conmemoración del 161 aniversario de la Función Registral en Costa Rica.

Para evitar contratiempos a los usuarios, la institución recordó que los servicios digitales continuarán operando con normalidad. Quienes requieran realizar consultas gratuitas o adquirir certificaciones podrán hacerlo a través del portal web oficial: www.rnpdigital.com.

La atención presencial en las diferentes sedes se reanudará en su horario habitual el siguiente día hábil.