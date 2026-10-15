Registro de huellas dactilares tendrá vigencia de ocho años

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Una directriz emitida por el Ministerio de Seguridad Pública estableció que el registro y comprobante de toma de huellas dactilares tendrá una vigencia de ocho años.
Este procedimiento es requerido para diversos trámites relacionados con armas de fuego y seguridad privada.
La medida aplicará para los trámites de matrícula e inscripción de armas de fuego, permiso de portación de armas de fuego y credenciales de agentes de seguridad privada. El plazo de vigencia se contabiliza a partir de la fecha de emisión del comprobante.
Para los comprobantes que se emitieron antes de la directriz, se considerarán vigentes siempre que no hayan transcurrido ocho años desde su registro. Sin embargo, se podrá solicitar una actualización o una nueva captura de huellas antes de que venza el plazo.
Las autoridades aclaran que la medida no aplica para otros documentos, permisos o credenciales, sin embargo, se solicita mantener los datos personales, fotografías y cualquier otra información susceptible debidamente actualizada.