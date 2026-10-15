Registro de huellas dactilares tendrá vigencia de ocho años

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Una directriz emitida por el Ministerio de Seguridad Pública estableció que el registro y comprobante de toma de huellas dactilares tendrá una vigencia de ocho años.

Este procedimiento es requerido para diversos trámites relacionados con armas de fuego y seguridad privada.

La medida aplicará para los trámites de matrícula e inscripción de armas de fuego, permiso de portación de armas de fuego y credenciales de agentes de seguridad privada. El plazo de vigencia se contabiliza a partir de la fecha de emisión del comprobante.

Foto: Cortesía.

Para los comprobantes que se emitieron antes de la directriz, se considerarán vigentes siempre que no hayan transcurrido ocho años desde su registro. Sin embargo, se podrá solicitar una actualización o una nueva captura de huellas antes de que venza el plazo.

Las autoridades aclaran que la medida no aplica para otros documentos, permisos o credenciales, sin embargo, se solicita mantener los datos personales, fotografías y cualquier otra información susceptible debidamente actualizada.