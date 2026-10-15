Registro de huellas dactilares tendrá vigencia de ocho años

La medida aplica a los trámites de matrícula e inscripción de armas de fuego, permisos de portación y credenciales de agentes de seguridad privada

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Una directriz emitida por el Ministerio de Seguridad Pública estableció que el registro y comprobante de toma de huellas dactilares tendrá una vigencia de ocho años. 

Este procedimiento es requerido para diversos trámites relacionados con armas de fuego y seguridad privada. 

La medida aplicará para los trámites de matrícula e inscripción de armas de fuego, permiso de portación de armas de fuego y credenciales de agentes de seguridad privada. El plazo de vigencia se contabiliza a partir de la fecha de emisión del comprobante. 

Foto: Cortesía.

Para los comprobantes que se emitieron antes de la directriz, se considerarán vigentes siempre que no hayan transcurrido ocho años desde su registro. Sin embargo, se podrá solicitar una actualización o una nueva captura de huellas antes de que venza el plazo. 

Las autoridades aclaran que la medida no aplica para otros documentos, permisos o credenciales, sin embargo, se solicita mantener los datos personales, fotografías y cualquier otra información susceptible debidamente actualizada. 