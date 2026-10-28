Región Brunca registró el mayor aumento en la pobreza

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La región Brunca registró el mayor aumento de la pobreza en Costa Rica durante 2026, al pasar de 23,8% a 27,3% de los hogares, un incremento de 3,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, se convirtió en la región con la mayor incidencia de pobreza, por encima de Huetar Caribe, donde el indicador se ubicó en 22,2%.

“Lo cierto es que en la región Brunca hay una participación relativamente más alta de las transferencias sociales, y eso podría explicar un poco del efecto. Lo otro, sin duda, es el tema del mercado de trabajo, que la gente tiene más dificultades para conseguir un empleo y eso es lo que genera una disminución en el ingreso y, por ende, un aumento en el nivel de pobreza”, explicó Eddy Madrigal, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026 estima que la pobreza alcanza al 15,4% de los hogares del país, sin una variación estadísticamente significativa frente a 2025. Sin embargo, en términos absolutos, la cantidad aumentó de 286.365 a 298.713 hogares. La pobreza extrema también se mantuvo sin cambios estadísticamente significativos, en 3,8%, aunque el número de hogares pasó de 71.336 a 73.830.

La región Huetar Caribe ocupa el segundo lugar en incidencia de pobreza, con 22,2%, pero registró una disminución respecto al 24,9% de 2025. Le siguen Huetar Norte, con 21,3%, frente al 21,1% del año pasado; Pacífico Central, con 21%, y Chorotega, con 17,2%. En estas regiones no se reportaron variaciones estadísticamente significativas respecto al año anterior.

“Al nivel de regiones se observa un comportamiento poco homogéneo entre ellas. La región central sigue siendo la de menor incidencia de pobreza y no se observa variación en las otras regiones”, señaló Madrigal. La región Central presentó una incidencia de 11,4%, sin cambios estadísticamente significativos.

El ingreso promedio mensual de los hogares disminuyó 3,8% en 2026, al ubicarse en ₡1.163.728, frente a ₡1.209.825 en 2025. El ingreso per cápita también cayó 3,8%, de ₡485.792 a ₡467.197. Pese a esa reducción, la incidencia nacional de pobreza no aumentó de forma estadísticamente significativa.

“La principal fuente de ingresos de los hogares son trabajos asalariados y trabajos autónomos, ambos explican más del 80% del ingreso. De manera que cualquier comportamiento en esa fuente de ingreso tiene un impacto muy fuerte en el ingreso total del hogar”, indicó Madrigal.

Según el entrevistado, la reducción de los ingresos no se tradujo en un aumento de la incidencia de pobreza porque también disminuyó el valor de las líneas utilizadas para medirla. En 2026, la línea de pobreza y el costo de la canasta básica alimentaria bajaron, lo que compensó parte del efecto de la caída de los ingresos, especialmente entre los hogares de menores recursos.