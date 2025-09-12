El régimen de Daniel Ortega difundió imágenes del médico costarricense Jerry Gustavo Estrada Ruiz, detenido en Nicaragua desde el 13 de agosto.

En los materiales divulgados por medios oficialistas sandinistas, se observa a Estrada en una visita recibida por su cónyuge, Xóchilt Natalia Castil Velásquez, el pasado 3 de septiembre.

La dictadura nicaragüense calificó al galeno como “golpista”, mientras que en Costa Rica la Cancillería confirmó que ha dado seguimiento al caso y ha mantenido comunicación con la familia del médico, quien enfrenta un proceso judicial en ese país.

La detención de Estrada ha generado reclamos de organizaciones de derechos humanos y llamados de sectores políticos costarricenses para garantizar su integridad física y acceso a un debido proceso.

El pasado 13 de agosto, le Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó que brinda asistencia consular en el caso del médico costarricense Jerry Estrada Ruiz, detenido en Nicaragua desde el pasado 13 de agosto.

La Cancillería indicó que el Consulado General en Managua se ha mantenido en comunicación prioritaria y constante con la madre del médico y con las autoridades nicaragüenses, con el fin de garantizar el acompañamiento correspondiente.

Sin embargo, aclaró que, por razones de confidencialidad, no puede ofrecer más detalles sobre la situación del connacional.

El abogado Salvador Marenco, representante legal de Estrada Ruiz, exigió a las autoridades nicaragüenses dar a conocer el paradero de su cliente y el estado en que se encuentra. Señaló que, a la fecha, no se le ha permitido acceso a representación legal ni se ha presentado una acusación formal.