Pese a existir una propuesta para destinar mayor presupuesto a las becas estudiantiles, los regidores de Heredia decidieron mantener el aumento para sus dietas personales.

Así lo confirmó José Daniel Berrocal, representante municipal por el Frente Amplio, quien presentó el proyecto que pretendía dar el 4,15% a subsidios destinados a la educación de menores en el cantón.

“La propuesta inicial era básicamente direccionar el aumento que recibiríamos los miembros del Concejo Municipal por concepto de dietas y usarlo para lo que es el fondo de becas estudiantiles. Este aumento iba a suponer un monto de ¢13 millones más, anualmente”, explicó Berrocal a Diario Extra.

Este es el segundo cuestionamiento que se realiza al gobierno local de Heredia, ya que en 2024 se aprobó un aumento de 6,7%, y con el ajuste actual recibirán alrededor de ¢253 mil por cada sesión del órgano; lo que a fin de mes podría sumar más de ¢1 millón para cada uno de los siete miembros del concejo.

“Hay toda una situación al interno de la municipalidad donde a los trabajadores municipales, únicamente, se les va a aumentar un 1% y cómo le vamos a decir a la gente que nos estamos aumentando la dieta en 4,15%”, fustigó Berrocal.

El regidor detalló que la propuesta fue rechazada con tres votos en contra y dos a favor, dando él no los representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).