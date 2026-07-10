Tras una serie de críticas por parte de los sectores comerciales y culturales, los regidores de San José cambiaron de opinión, por lo que apoyarán la eliminación temporal del reglamento de espectáculos públicos aprobado el pasado 7 de julio, que afecta a restaurantes principalmente.

Así lo señaló Rafael González, presidente del Concejo Municipal de la capital, quien confirmó que el alcalde Diego Miranda conversó con diversas fracciones para cambiar el voto a favor del documento; mismo que restringía el baile en restaurantes y la presentación de artistas en vivo.

“El señor alcalde se comunicó con nosotros; hace unos momentos tuve una conversación con él y me manifestó su intención de detener este proceso en virtud de los comentarios y de las dudas que se han generado en diferentes sectores que forman parte de nuestro cantón”, señaló González a Grupo Extra.

El regidor de San José agregó que buscarán generar mesas de trabajo ante los cuestionamientos realizados por los establecimientos comerciales, artistas y DJs del cantón, quien tacharon las medidas como restrictivas para la economía y el empleo.

Rafael González, regidor independiente

“Considero que esas dudas son legítimas, son válidas y comparto el criterio del señor alcalde, quien incluso me mencionó que estarían presentando un recurso de revisión sobre el acuerdo del reglamento para detener este proceso y más bien iniciar uno diferente, que es un proceso de escucha, de comunicación directa”, expresó.

Regidor del Frente Amplio también dice no

A este cambio de opinión se suma Brandon Guadamuz, regidor del Frente Amplio, quien señaló que solicitarán “una revisión de la votación el próximo martes con el fin de anular el acuerdo y evitar el avance”; esto mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el texto, Guadamuz señalá que votó inicialmente a favor del reglamento de Espectáculos Públicos debido a que hay “vecinos que sufren y se quejan del ruido”, sin embargo, cambió de opinión debido a la posible afectación a los comercios.

“Ante las preocupaciones de la ciudadanía, creemos que no debe avanzar en su primera publicación. Bajo ninguna circunstancia vamos a aprobar un reglamento que limite la libertad de las personas ni que afecte el sustento de quienes se dedican al entretenimiento para vivir”, expresó el regidor.

Regidores deberán votar

Para poder retrotraer el acuerdo que avaló el reglamento de Espectáculos Públicos, los regidores de San José deberán presentar una moción durante una sesión del Concejo Municipal para realizar una revisión de la votación.

En caso de ser aprobada, los representantes municipales podrán votar en contra de la decisión inicial, y así eliminar la primera aprobación del documento.