Regidores de Desamparados anuncian adhesión a Pueblo Soberano

Cuatro regidores independientes del cantón de Desamparados anunciaron su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que liderará el próximo gobierno a partir del 8 de mayo.

Se trata de Kristhian Arturo Chacón Ureña, María Isabel Llamas Echeverría, Luis José Flores Jiménez y Ricardo Antonio Arce Díaz, quienes comunicaron su decisión este 1.º de mayo.

Según indicaron en un comunicado de prensa, con esta adhesión se ponen a disposición tanto del gobierno saliente, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, como del gobierno entrante de la presidenta electa Laura Fernández y sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto.

“Creemos que PPSO es la opción número uno que eligieron los costarricenses. Estamos cansados con lo que está sucediendo en Desamparados”, dijo Chacón a Grupo Extra.

Kristhian Arturo Chacón Ureña. Foto: Cortesía.

Chacón asumió como regidor de Nueva República, pero se declaró independiente el 18 de febrero de 2026 y advirtió que existen serios problemas de infraestructura y desordenes administrativos.

Los regidores aseguraron que buscan convertirse en un puente de colaboración entre el Gobierno de la República y el gobierno local, con el objetivo de impulsar una agenda común para el cantón.

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También hicieron un llamado a otras regidurías, sindicaturas y concejalías de distrito para sumarse al trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo. Además, no descartaron que en los próximos días se den nuevas adhesiones de regidores, síndicos, concejales, dirigentes municipales y líderes comunales de Desamparados.