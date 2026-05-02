Regidores de Desamparados anuncian adhesión a Pueblo Soberano

No descartan que más dirigentes comunales se sumen al partido

Cuatro regidores independientes del cantón de Desamparados anunciaron su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que liderará el próximo gobierno a partir del 8 de mayo.

Se trata de Kristhian Arturo Chacón Ureña, María Isabel Llamas Echeverría, Luis José Flores Jiménez y Ricardo Antonio Arce Díaz, quienes comunicaron su decisión este 1.º de mayo.

Según indicaron en un comunicado de prensa, con esta adhesión se ponen a disposición tanto del gobierno saliente, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, como del gobierno entrante de la presidenta electa Laura Fernández y sus vicepresidentes Francisco Gamboa y Douglas Soto.

“Creemos que PPSO es la opción número uno que eligieron los costarricenses. Estamos cansados con lo que está sucediendo en Desamparados”, dijo Chacón a Grupo Extra.

Kristhian Arturo Chacón Ureña. Foto: Cortesía.

Chacón asumió como regidor de Nueva República, pero se declaró independiente el 18 de febrero de 2026 y advirtió que existen serios problemas de infraestructura y desordenes administrativos.

Los regidores aseguraron que buscan convertirse en un puente de colaboración entre el Gobierno de la República y el gobierno local, con el objetivo de impulsar una agenda común para el cantón.

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También hicieron un llamado a otras regidurías, sindicaturas y concejalías de distrito para sumarse al trabajo conjunto con el Poder Ejecutivo. Además, no descartaron que en los próximos días se den nuevas adhesiones de regidores, síndicos, concejales, dirigentes municipales y líderes comunales de Desamparados.