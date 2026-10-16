Regidores advierten posible dinero ilícito en Fiestas de Zapote

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Tras la visita del extraditable “Juan Carlos” Tam al Concejo Municipal y una serie de irregularidades durante el proceso de remate, los regidores de San José advirtieron sobre la posible infiltración de dinero ilícito en las Fiestas de Zapote 2026, específicamente en el proceso de contratación del redondel de toros.

Según detallaron los representantes municipales, existen “una serie de alertas” detectadas por la Comisión Fiscalizadora de las fiestas, entre ellas, el posible ingreso de dinero ilícito.

“La visita del chino extraditable no demuestra por sí sola un delito. Sin embargo, las circunstancias en que se produce y el interés manifiesto de participar en el remate y las interrogantes que persisten sobre estos procedimientos nos encienden las alertas. Y estas alertas tienen que ser atendidas y, sobre todo, tienen que ser esclarecidas”, señaló David Contreras, regidor del Frente Amplio.

Por su parte, el presidente de la Comisión Fiscalizadora, Alexander Garro, expresó que existe una falta de transparencia en torno a las personas interesadas en el remate del redondel de Zapote, debido a que la comisión pudo entrar en funciones tres meses después de que las autoridades municipales iniciaran el proceso de contratación.

“¿Qué queríamos lograr nosotros? Que nos dieran participación en el proceso y hablar con las personas interesadas para saber de dónde vienen, qué es lo que les interesa de los festejos, por qué querían participar y si anteriormente habían estado en algún tipo de evento, para nosotros quitar las alertas”, detalló Garro, quien además es regidor de la Unidad Social Cristiana.

Entre las irregularidades denunciadas por la comisión se encuentra la eliminación de una serie de requisitos para el remate del redondel de Zapote, tras dos intentos fallidos de adjudicar el espacio para las fiestas de fin de año.

El proceso de contratación deberá definirse hoy, en el tercer intento realizado por el gobierno local de San José.

David Contreras

Regidor Frente Amplio “El chino Tam estuvo hora y 5 minutos. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Se reunió con alguien más? ¿Habló o ingresó a otro oficina? ¿Se quedó sentado ahí en los sillones viendo para el ciprés? Todas esas cosas queremos que se aclaren”.