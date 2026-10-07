Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Durante una acalorada sesión del Concejo Municipal de San José, el regidor independiente Luis Murillo tachó de “chiquita chineada” y “maleducada” a la también regidora Yorleny Córdoba, esto debido a una discusión relacionada con los asesores municipales.

Murillo, quien quedó electo por el Partido Liberación Nacional (PLN) y que se anunció independiente en setiembre del 2025, se refirió a la solicitud de Córdoba de reinstaurar a su asesora legal, de apellido Loáiciga, esto tras el cese de sus funciones por parte de la Alcaldía.

“Yo a usted no la interrumpí, no sea tan maleducada. Usted es una chiquita chineada. Así de sencillo. Usted cree que todo el mundo tiene que hacer lo que usted dice, cuando usted lo dice y cuando usted cree. Respete a las personas. Yo no la interrumpí a usted cuando usted habló sobre mi persona. Así que aprenda a respetar”, expresó el regidor durante la sesión.

El caso además se enmarca en una investigación contra el alcalde de San José, Diego Miranda, por presuntas faltas al deber de probidad, y en la cual la asesora de la regidora formaba parte del órgano a cargo desde el gobierno local.

“Qué difícil es cuando una persona tiene tres, cuatro caras y actúa de tres, cuatro formas diferentes de acuerdo a su conveniencia. Yo soy de los que considero que yo, en lo personal, cuando me declaré regidor independiente que tenía derecho a un único asesor, ya sea un profesional o un comunal”, agregó Murillo sobre la discusión.

Precisamente en una moción presentada sobre dichas indagaciones, ambos representantes del Concejo Municipal tuvieron un intercambio de criterios donde se dieron los calificativos por parte de Murillo.

Regidor señala violencia política

Posterior al intercambio, el regidor del Frente Amplio calificó los adjetivos utilizados por Murillo como un caso de “violencia política”, por lo que realizó un llamado al orden dentro del poder municipal, y solicitó que la situación no se repitiera.

“Quiero llamarlo al orden, compañero Luis. Llamar de chiquita chineada a una compañera es un acto de violencia política contra las mujeres que no debería ser aceptable en este espacio”, señaló el regidor del Frente Amplio.

Por su parte, la independiente Yorleny Córdoba también señaló los actos como violencia en su contra; situación que ha venido denunciando junto a persecución a su despacho por parte de los jerarcas de la Municipalidad de San José.