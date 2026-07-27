Regidor señala de “ilegal” cobros por recolección de basura en Desamparados

El regidor Randall Sibaja denuncia que en la Municipalidad de Desamparados se están realizando cobros ilegales por la recolección de basura en el cantón.

Afirma que debió realizarse una audiencia abierta al público para esta propuesta. Debido a esto, interpusieron un recurso de amparo en donde piden un restablecimiento de la tarifa que quedó en firme desde el año anterior.

“Se aprobó toda una serie de costos relacionados a tasas de recolección de basura en las cuales no siguió el procedimiento establecido por la propia Municipalidad en su reglamento aplicable para el caso”, indicó Sibaja a Grupo Extra.

La recolección de basura ha sido uno de los temas que más ha acaparado los espacios de discusión en el Concejo de este cantón. Incluso, se estudia un posible nuevo aumento para el 2026.

“Lo más grave no es que no se hizo la audiencia pública para este caso en particular, si no que no se realizan audiencias públicas hace más de 10 años, lo que evidencia que nos encontramos frente a una falta tremendamente grave y que ha violentado múltiples derechos de los desamparadeños”, manifestó.

Según una auditoría presentada hace dos meses, las unidades de recolección de basura no han recibido el mantenimiento adecuado y eso también genera molestia entre regidores y población.

Grupo Extra se mantiene a la espera de una respuesta por parte de la Municipalidad de Desamparados acerca de este tema.