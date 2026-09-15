Regidor pide cuentas por operativo de seguridad en Plaza Mayor de Cartago

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Caleb Andrés Pichardo Aguilar, regidor propietario de la municipalidad de Cartago por el Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una moción ante el Concejo Municipal de ese cantón para solicitar una audiencia que permita “conocer y esclarecer” los hechos ocurridos en la Plaza Mayor el pasado 14 de setiembre.

La moción contempla que el alcalde de Cartago, Mario Redondo y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, rindan informes para analizar las coordinaciones del operativo de seguridad.

La solicitud del regidor surge a raíz de denuncias de ciudadanos por presuntamente haber sido excluidos del acto en la Plaza Mayor en Cartago, a la que asistió la presidenta de la República, Laura Fernández para realizar el Consejo de Gobierno.

La presidenta de la República Laura Fernández. Foto: Mauricio Aguilar.

“Lo ocurrido durante las celebraciones patrias fue bochornoso, y antidemocrático y debe de ser esclarecido. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron las decisiones adoptadas, quiénes participaron en ellas y cuáles fueron los fundamentos de las actuaciones realizadas”, manifestó el regidor Pichardo.

Por su parte, la Fuerza Pública presentó el balance oficial de la operación de seguridad desplegada este 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, donde la presidenta Laura Fernández, ministros y diputados celebraron la sesión solemne de Consejo de Gobierno.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo. Foto: Mauricio Aguilar.

A pesar de las inclemencias del tiempo y de varios roces entre manifestantes a favor y en contra de la Administración, las autoridades policiales calificaron el despliegue como efectivo para el resguardo de las actividades patrias.