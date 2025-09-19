El regidor municipal de Puntarenas, Gerardo Zúñiga, denunció haber sido víctima de un acto de vandalismo tras concluir la sesión del Concejo Municipal este jueves 18 de setiembre.

Según relató, al salir del edificio municipal encontró su vehículo pintado con la palabra “Playo” en uno de los costados, acción que calificó como un acto “cobarde, malintencionado y criminal“.

El hecho ocurrió mientras el automóvil estaba estacionado a un costado del Banco Popular, contiguo a la Municipalidad.

Lea: EE.UU. anuncia nueva actualización sobre extensión de visas

Zúñiga, quien también es abogado penalista, aseguró que este calificativo no lo degrada ni lo descalifica, ya que nunca ha ocultado su orientación sexual.

“Nunca he negado quién soy, esto no me ofende ni me afecta en lo personal”, expresó en un comunicado público.

El regidor informó que solicitó los videos de las cámaras de seguridad de la municipalidad y de vecinos del lugar para identificar a los responsables.

Además, presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), institución que ya abrió una causa por daños con un perjuicio económico estimado en ₡1 millón.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias para que se sienten las responsabilidades y se apliquen las penas que la ley establece. Hoy fui yo, mañana pueden ser otras personas”, señaló.

Zúñiga agradeció las muestras de solidaridad recibidas y recalcó que, aunque los daños materiales podrán ser reparados, lo ocurrido constituye un ataque que no debe quedar impune.