“Regalos de Santa”: este es el nuevo juego de JPS

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Junta de Protección Social (JPS) lanzó su nueva lotería instantánea “Regalos de Santa”, por la temporada navideña.

Este nuevo juego ofrece un premio mayor de ¢20 millones, además de varios premios que van desde los ¢500 hasta el millón de colones.

“Con el lanzamiento de ‘Regalos de Santa’, la Junta de Protección Social amplía su oferta de lotería instantánea para esta temporada navideña. Invitamos a la ciudadanía a disfrutar de esta nueva opción de entretenimiento de manera responsable, adquiriendo siempre lotería legal, porque detrás de nuestros productos hay un propósito que trasciende el juego: transformar oportunidades en bienestar social para Costa Rica”, mencionó Allan Marín Roldán, gerente general.

Cada boleto del nuevo juego tiene un costo de ¢500 y ofrece diferentes oportunidades para ganar. Para obtener un premio, se debe raspar el área de juego y encontrar tres veces el mismo número. También tendrá la oportunidad de ganar un bono de ¢10 000 si encuentra el símbolo de Loterito.

Imagen tomada del vídeo JPS.

Además, si logra descubrir la palabra “RASPA” en el boleto jugado, obtendrá la oportunidad de participar directamente en el programa Rueda de la Fortuna.

Una de las características de este nuevo juego es que los boletos que no obtengan un premio instantáneo podrán utilizarse para participar en otras dinámicas activando sus boletos mediante JPS Plus.

“Más allá de los premios, queremos recordar que cada vez que una persona elige productos oficiales de la Junta, contribuye a una misión que nos une como país: generar recursos para apoyar a organizaciones y programas sociales que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad”, agregó Marín.

Allan Marín Roldán, Gerente General. Vídeo: Cortesía JPS.