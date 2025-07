La espera se terminó para Paulo César Wanchope y todo el saprissismo este miércoles con respecto al permiso laboral de los refuerzos panameños, Newton Williams y Gustavo Herrera.

La Dirección General de Migración y Extranjería, ya notificó a los morados que el permiso laboral está listo y a partir de este momento, ya pueden hacer uso de los panameños para los entrenamientos con el resto del equipo y también para los partidos del torneo nacional a partir de la fecha 1.

Sin embargo, no todo está listo para que Saprissa los pueda utilizar. A esta hora, los morados no tienen el pase internacional de estos jugadores, el cual en el caso de Newton Williams, aún no ha llegado desde Israel. Aunque el trámite es digital, aún no se tiene y Saprissa no los ha podido inscribir.

De esta manera, tanto Newton así como Herrera podrán viajar a Pérez Zeledón este viernes con el equipo si así lo tiene a bien el cuerpo técnico liderado por Wanchope, pero para jugar todavía falta ser inscritos con el pase internacional.