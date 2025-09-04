El proyecto de Presupuesto Ordinario 2026 presentado por el Gobierno de la República, refleja una fuerte inversión en seguridad ciudadana, con la creación de nuevas plazas policiales y la incorporación de tecnología para combatir el crimen organizado y reducir la violencia en zonas de alta incidencia delictiva.

El documento señala que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) lidera la expansión con 934 puestos nuevos para 2026, de los cuales 910 se destinarán a reforzar la presencia policial en los 20 distritos más violentos del país, como Limón, Pavas, Hatillo y Liberia.

También se contempla el financiamiento para la sostenibilidad de los 220 puestos creados en 2025 y la incorporación de 24 plazas adicionales para fortalecer áreas clave como Tecnologías y Telecomunicaciones, Transportes e Infraestructura del MSP.

El presupuesto incluye recursos para uniformes, chalecos antibalas, municiones, vehículos tipo pick-up, motocicletas, drones y equipos de comunicación para los nuevos oficiales.

“Se contemplan recursos para garantizar la sostenibilidad del financiamiento de 220 puestos, cuyo contenido para su creación fue incluido en el presupuesto 2025, así como la previsión requerida para dar contenido a 910 plazas que se crearán en 2026. En total serán 1.130 puestos que se destinarán a brindar presencia policial sostenida en los distritos del Top 20, con el fin de disminuir el índice de homicidios”, detalla la iniciativa.

El proyecto de presupuesto fue presentado por el ministro de Hacienda.



El Ministerio de Gobernación y Policía incluye 30 plazas nuevas para la Policía Profesional de Migración, alcanzando un total de 1.298 puestos en 2026. Estos cupos apoyarán el control de flujos migratorios, la atención a víctimas de trata y la desarticulación de redes criminales.

Por su parte, el Poder Judicial incorpora dos plazas en servicios especiales y recibe fondos del Impuesto a las Personas Jurídicas para fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Plataforma de Información Policial (PIP) en la lucha contra el crimen organizado.

El plan también contempla inversiones en equipos de comunicación, software especializado y vehículos, así como infraestructura para el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) del MSP.

La estrategia se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP), que busca articular capacidades institucionales para identificar estructuras criminales y reducir la violencia en los principales puntos críticos del país.