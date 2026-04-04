La comunidad de Puerto Carrillo, en Guanacaste, puso en marcha una campaña preventiva dirigida a turistas, con el objetivo de fortalecer la seguridad durante la alta visitación propia de la Semana Santa.

La iniciativa reúne a distintas instituciones y grupos locales que trabajan de forma coordinada para brindar orientación, prevención y respuesta ante emergencias. En el operativo participan la Fuerza Pública, la Cruz Roja de Hojancha, la Policía de Tránsito, guías locales, Scouts y la Brigada de Primeros Auxilios de Puerto Carrillo.

Operativos de Semana Santa. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

El esfuerzo conjunto busca no solo atender incidentes, sino también anticiparlos mediante acciones informativas dirigidas a quienes visitan este destino turístico, reconocido por su alta afluencia en esta época del año.

Las autoridades hacen un llamado a los visitantes a seguir las recomendaciones, respetar la señalización y colaborar con los cuerpos de emergencia, con el fin de garantizar una estadía segura y sin contratiempos.

Operativos de Semana Santa. Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.