La comunidad de Puerto Carrillo, en Guanacaste, puso en marcha una campaña preventiva dirigida a turistas, con el objetivo de fortalecer la seguridad durante la alta visitación propia de la Semana Santa.
La iniciativa reúne a distintas instituciones y grupos locales que trabajan de forma coordinada para brindar orientación, prevención y respuesta ante emergencias. En el operativo participan la Fuerza Pública, la Cruz Roja de Hojancha, la Policía de Tránsito, guías locales, Scouts y la Brigada de Primeros Auxilios de Puerto Carrillo.
El esfuerzo conjunto busca no solo atender incidentes, sino también anticiparlos mediante acciones informativas dirigidas a quienes visitan este destino turístico, reconocido por su alta afluencia en esta época del año.
Las autoridades hacen un llamado a los visitantes a seguir las recomendaciones, respetar la señalización y colaborar con los cuerpos de emergencia, con el fin de garantizar una estadía segura y sin contratiempos.
Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.
De forma paralela, el Ministerio de Seguridad Pública mantiene operativos en distintos puntos turísticos del país. Según informó la institución, la vigilancia se desarrolla por tierra, mar y aire, como parte de las acciones preventivas desplegadas durante la Semana Santa para resguardar a la población en playas y otros sitios de recreo.