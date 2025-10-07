Con la intención de fortalecer el combate contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, diversos cuerpos policiales de Seguridad Pública reforzaron su presencia en el sur del Pacífico costarricense.

Se trata del plan de operaciones “Tridente Sur” con el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio General de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y la Policía de Control de Drogas (PCD).

Policía de Fronteras bloquea zonas porosas.

En el caso de Guardacostas han intensificado el patrullaje marítimo en el humedal de Sierpe y Drake, por ser una ruta estratégica para las organizaciones criminales.

“Este es un sector de alta importancia técnica, estratégica y operativa porque es humedal que mide 21 millas náuticas (38 kilómetros), que pueden ser consideradas por las organizaciones para el ingreso de estupefacientes al territorio nacional”, dijo Juan Carlos Alvarado, director del Servicio Nacional de Guardacostas.

Vigilancia aérea apoya los controles antidrogas.

Alvarado destacó que los tres últimos golpes que se han dado en contra de grupos narcos han sido en el Pacífico sur, específicamente en Pavones y Puerto Jiménez.

Además, señaló que, como parte de las operaciones, tras el comiso de naves en operativos y después de un proceso

judicial, pueden tener custodia de los bienes.

“Estas organizaciones criminales tienen diversas formas de operar, ya sea con flota pesquera o embarcaciones rápidas con sistemas de propulsión con motores fuera de borda que trasladan droga o cargan combustible”, agregó.

Uno de los cambios que han observado es que las naves se están aventurando

para ingresar hasta tierra en algunos casos.

Presencia policial de grupos de guardacostas.

Javier Moreira, director de Vigilancia Aérea, enfatizó en la importancia de apoyar desde el aire estos patrullajes: “el objetivo es claro, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en puntos específicos”.