Los búnkeres de San José, donde cientos de personas consumen drogas a diario, se han transformado en auténticas fortalezas debido a la inversión de los grupos criminales.

Un solo punto puede generar entre ¢1 millón y ¢5 millones por día, según la Policía Municipal.

Marcelo Solano, director del cuerpo policial, confirmó que, por las altas ganancias, las organizaciones refuerzan los sitios para protegerse de las autoridades, evitar ataques de bandas rivales y brindar “un espacio seguro” a los consumidores.

Guardaespaldas, cámaras de vigilancia, vidrios blindados, gran cantidad de armas y barreras fijas son parte de las medidas implementadas.

“En barrio Santísima Trinidad, de La Uruca, encontramos un búnker con vidrios balísticos. Es completamente atípico, pero lo hallamos”, afirmó.

Solano explicó que instalar estos vidrios, según el tamaño, cuesta entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

“Son organizaciones que se preparan para enfrentar a otras bandas por rencillas, porque saben que en un conflicto con la policía llevan las de perder”, agregó.

Sistema de inteligencia

Las autoridades han determinado que estas agrupaciones cuentan con sistemas de inteligencia y estructuras organizadas, debido a la rentabilidad del narcomenudeo.

Para protegerse, emplean personal armado dentro de la propiedad, incluso con permisos vigentes para portar armas.

“Se valen de guardaespaldas y personal armado, además de instalar obstáculos que impidan el acceso a otras organizaciones o a la policía”, explicó Solano.

Como parte de esta protección, los cuerpos policiales encuentran con frecuencia portones reforzados que dificultan el ingreso, incluso con equipo especializado.

Personal con portación

Las autoridades han logrado determinar que en El Paso de la Vaca hay personas extranjeras que se nacionalizaron y que portan armas de fuego, y que se ubican ahí o en otros puntos para protección de consumidores. Lo más sorprendente para las autoridades es que cuando los abordan, cuentan con permisos al día de portación de armas.

Armamento en búnkeres

Durante las operaciones policiales, las autoridades han encontrado diferentes tipos de armas de dudosa procedencia y en algunos casos, hasta con legitimidad.

Armas de guerra que son prohibidas, pequeñas como revólveres, armas largas y de mayor alcance, y hasta semiautomáticas del mercado negro, son las que han logrado documentar.

Venta de servicios de protección

Uno de los hallazgos de los cuerpos policiales es que entre las mismas organizaciones criminales hay venta de servicios de protección.

Por ejemplo, hay una organización identificada en Hatillo que está dedicada al tráfico de drogas, que tiene dinero, pero no tienen guardaespaldas, entonces contrata a otra organización la seguridad de sus de sus búnkeres, según Solano.

Además, existe conocimiento de las autoridades del reclutamiento de personas en los barrios del Sur, les pagan montos de dineros altos para controlar el orden en los sitios de consumo y retrasen la acción policial en los operativos.

Marcelo Solano Director de la Policía Municipal de San José

“La Policía Municipal de San José necesita fortalecer su músculo humano y su capacidad logística para que estos operativos puedan ser sostenibles y que puedan tener un impacto más rápido en medio de la nueva realidad”.