Dr. Carlos Picado Vargas

Juez de la República

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

El pasado 12 de octubre la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 24818 de Reformas a varios artículos del Código Procesal Agrario, el cual, había entrado en vigencia el 28 de febrero del 2025 y presentaba 93 artículos que debían ser modificados.

Esta reforma surgió del Consejo de la Jurisdicción Agraria, agrupación que abarca personas juzgadoras y defensoras públicas agrarias, con el liderazgo del Presidente de la Sala Primera, Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, con el apoyo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. La Corte Plena designó una Comisión Revisora, en la cual me tocó participar, implementando el texto base realizado por los jueces y juezas agrarias.

Esta nueva ley presenta cambios en de reingeniería a los procesos agrarios, actualizando su tramitación al sistema de expediente electrónico, dado que el Código se había redactado en el año 2008. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la delimitación de la competencia material eliminando procesos que son de naturaleza civil y contenciosa administrativa, la agilización del trámite de incompetencias a través del Tribunal Agrario, la eliminación de formalismos en la demanda, la normalización de plazos razonables para que los abogados hagan sus gestiones y la simplificación del proceso a través de la realización de una audiencia única para los juicios ordinarios.

Se uniforman y flexibilizan los recursos de revocatoria y apelación mediante un trámite más sencillo. Asimismo, se elimina la casación en ejecución de sentencias y la implementación de la cuantía para dicha instancia, desaturando a la Sala Primera. Mejora el acceso a la justicia asignando a los jueces la determinación del beneficio de la defensa pública, de modo tal que el patrocinio letrado gratuito sea para aquellas personas que realmente carezcan de recursos para pagar un profesional en leyes que los represente.

Estos cambios eran necesarios para lograr que el Código cumpla sus objetivos de humanizar y facilitar la justicia para el agro costarricense… ¡Enhorabuena!